Добрый день! Есть автоматизатор задач (парсер) с исходниками в bitbucket. Нужно исправить пару падений. Задачи софта логиниться на определенные сайты и выполнять определенные ( не сложные ) действия. ...
Нужна правка рабочего скрипта
Привет!
Нужен человек который хорошо разбирается в пхп и javascript
с опытом работы гугл мапс апи
по сути нужно переделать то что есть но на пхп версии, сейчас на javascript вывод инфы идет
подробно описал в тз.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Меня зовут Анна. Нужна Ваша помощь. Есть сайт www.livshyts.com который работает с 2010г. Сделан сайт на платформе WordPress. Делал нам его человек-любитель, но не смотря на это, сайт получился достойно. Так как с этим человеком связь ...Завершен7 лет назад
1. Есть форма заказа: https://goo.gl/r23LUD Добавить возможность редактирования списка товаров (удалить лишние товары) в самой форме, а не отдельным шагом. 2. Индексы работают неправильно: - по Москве и Подмосковью определяются как-то ...Завершен7 лет назад
- $10
Есть слайдер у которого ширина слайда 330px, но мне нужно чтоб каждый слайд был во весь экран - нужно переделать под 99-100%, но расчёты ширины в js не смог победить. Так же ...Завершен8 лет назад
1. Создать страницу, где будут выводиться все страницы проектов (на главной будет всего 12 проектов!) 2. Справа на каждой странице нужно установить блок с кнопкой "Связаться с дизайнером" и чтобы этот блок догонял читаемый ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно что бы в карточке товара была бы возможность указать минимальное количество товара которое можно купить (например 5). При выборе количества товара для добавления в корзину это количество должно изменятся кратно 5. Если человек в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо растиражировать элементы и отсортировать их по цвету (1 цвет элементов = 1 файл). Подробное описание задачи по ссылке внизу. Понадобится Coreldraw + ecut или plotcut, Excel. http://www.evernote.com/l/AoaVPq8knFlCtZ7va1uW2BGKV8O2oWdqDZo/ ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист, кто разберётся с сайтом по скорости, сильно стал тормозитьВеб-программирование13 заявокЗакрыт7 лет назад
Слетела мобильная версия страницы "Заказ", нет возможности просматривать в нормальном виде на весть экран телефона и редактироватьВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $15
Адрес сайта: http://ligand76.com На сайте есть каталог товаров. У него есть разделы и подразделы, они сделаны рубриками. У рубрики есть возможность прикрепить изображение, но только при создании. ...Завершен7 лет назад