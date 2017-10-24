Нужна правка рабочего скрипта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки148 просмотров

Привет!

Нужен человек который хорошо разбирается в пхп и javascript

с опытом работы гугл мапс апи

по сути нужно переделать то что есть но на пхп версии, сейчас на javascript вывод инфы идет

подробно описал в тз.

JavaScriptPHP
8 лет назад
dimonkasok
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$10
1 день
Все сделал за сутки как было оговорено в заявке, скрипт работает так как мне нужно, спасибо.
рекомендую

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dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад