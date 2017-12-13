Исправить пропадание изображений у рубрик на сайте на WordPress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки220 просмотров

Адрес сайта: http://ligand76.com

На сайте есть каталог товаров. У него есть разделы и подразделы, они сделаны рубриками.

У рубрики есть возможность прикрепить изображение, но только при создании.

Почему-то в какой-то момент у некоторых рубрик пропадают изображения, прикреплённые при создании.

Например, в разделе http://ligand76.com/katalog/trotuarnaya-plitka/есть  6 подкатегорий у 3-х из них изображение пропало, хотя было прикреплено изначально и отображалось ранее. Прикрепляю скриншот.

Необходимо сделать возможность изменения изображений у рубрик в любое время и решить вопрос с пропаданием картинок.

Сроки 3 дня.

WordPress
8 лет назад
BokovK
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Всё сделано оперативно без нареканий. Спасибо!
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Установка автонаполнения для сайтов.

    Установить систему автонаполнение для сайтов (rss лента, либо другие плагины для парсинга) Движки джумбла, dle. Настроить и проконтролировать. Источники  для сайтов доноров предоставлю. Провести нужные работы на сайтах ( блоки, разделы и тд.)

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интеграция Retailcrm и смописного движка.

    Нужна интеграция retailcrm и самописного ИМ mayki.kz.  Интеграция с телефонией на данном этапе не требуется.  Нужно чтобы магазин передавал заказы в CRM, остальная работа с обработкой заказов будет вестись в crm.  ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка на PHP 5.6

    Добрый день! Требуется программист знающий php 5.6  На данный момент есть сформированное задание, которое обсуждается с заинтересованным исполнителем, цену называет исполнитель

    PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка каталога запчастей.

    Есть каталог запасных частей для принтеров. К списку запасных частей также прилагается своя схема. Приложение Рис.1. Необходимо сделать так, чтобы при наведении на строку с наименованием запчасти подсвечивалась соответствующая секция на схеме (ну или ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсинг товаров для интернет-магазина с китайских сайтов.

    Здравствуйте! Ищу ответственного человека, необходимо спарсить товары из магазинов с двух китайских сайтов (1688 и Таобао). Для наполнения интернет-магазина. Всего 3 магазина, но не полностью, выборочно по ссылкам. Получается 9 ссылок, но количество товаров не ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка интернет-магазина Виртумарт

    Необходимо доработать интернет-магазин таким образом, чтобы в каталоге товаров отображались несколько цен в зависимости от города. Кроме того, на сайте не работает должным образом корзина, нужно ее настроить.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редактирование лендинга

    Нужно:  1) Убрать все лишние ссылки  и скрипты  2) Добавить счетчик (акция)  3) Сделать форму обратной связи рабочей   4) Добавить блок как мы работаем   5) Виджет сколько на сайте сколько ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка интернет-магазина simplacms

    $100

    1. После использования фильтра редирект на якорь на этой же странице #filter 2. Фильтр по количеству цветов в виде бегунка 3. Множественное значение свойства товара 4. Вывод количества товаров в скобочках в ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интеграция скрипта телефонии на сайты

    $10

    Необходимо реализовать интеграцию скрипта обратной связи на сайты http://extreme-land.ru/, http://pnevmotent.ru/, http://air-ponton.com/. Сейчас там форма сбора данных и отправка менеджерам на почту, нужно написать обработчик, который будет проверять и передавать информацию в php файл для совершения звонка. Представлено 3 файла ...

    AJAXPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад