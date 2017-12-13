Нужно поковыряться с html и отредактировать страничку, а также привести в вид чтобы новые товары мы смогли добавлять сами.
Исправить пропадание изображений у рубрик на сайте на WordPress
Адрес сайта: http://ligand76.com
На сайте есть каталог товаров. У него есть разделы и подразделы, они сделаны рубриками.
У рубрики есть возможность прикрепить изображение, но только при создании.
Почему-то в какой-то момент у некоторых рубрик пропадают изображения, прикреплённые при создании.
Например, в разделе http://ligand76.com/katalog/trotuarnaya-plitka/есть 6 подкатегорий у 3-х из них изображение пропало, хотя было прикреплено изначально и отображалось ранее. Прикрепляю скриншот.
Необходимо сделать возможность изменения изображений у рубрик в любое время и решить вопрос с пропаданием картинок.
Сроки 3 дня.
Выбранный исполнитель
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