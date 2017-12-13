Исправить пропадание изображений у рубрик на сайте на WordPress

Адрес сайта: http://ligand76.com

На сайте есть каталог товаров. У него есть разделы и подразделы, они сделаны рубриками.

У рубрики есть возможность прикрепить изображение, но только при создании.

Почему-то в какой-то момент у некоторых рубрик пропадают изображения, прикреплённые при создании.

Например, в разделе http://ligand76.com/katalog/trotuarnaya-plitka/есть 6 подкатегорий у 3-х из них изображение пропало, хотя было прикреплено изначально и отображалось ранее. Прикрепляю скриншот.

Необходимо сделать возможность изменения изображений у рубрик в любое время и решить вопрос с пропаданием картинок.

Сроки 3 дня.