Установка автонаполнения для сайтов.

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Закрыт3 заявки108 просмотров

Установить систему автонаполнение для сайтов (rss лента, либо другие плагины для парсинга) Движки джумбла, dle. Настроить и проконтролировать. Источники  для сайтов доноров предоставлю.

Провести нужные работы на сайтах ( блоки, разделы и тд.)

DLE
8 лет назад
draga68
Виктор 
56 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров