День добрый дамы и господа.Нужен редактор – маркетолог - копирайтер ( финансовая,юридическая тематика ) на постоянное сотрудничество.Продвинутое пользование WordPress и плагинами.Грамотная русская речь в правописании ( продающиеся посадочныестраницы ).Умение редактировать страницы веб ресурса ( исправлять,корректировать ...
- Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $500
Нужен именно программист ( не веб - студия ), знаний веб-мастера или верстальщика будет недостаточно. Купил скрипт вот здесь: tamaranga.com. Необходимо на его базе ( скрипта ) создать портал по примеру вот такого: brigadi.by ( он ...Веб-программирование27 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно провести монетизацию моих сайтов ( медицина, женская, строительная тематика ). В частности размещение рекламмы от адсенс, рся, партнерских оферов (cpa). Умение работать с плагинами рекламмы, в частности плагина для вордпреса который работает с API ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Сделать или скопироваиъть приложение на андройд в гугл плэй. Оно очень простое, дизайн не важен, это нужно для регистрации и выполнение работ работниками по ремонту быт. техники, сайтта ( всеремонт24...). Нужна установка и настройка с ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт5 лет назад
На тематических досках (группах) разместить с моего сайта:http://cugij.com/ красивые понравившиеся вам изображения (любые).1) Используйте качественные изображения, на которые хотелосьбы любоваться и посмотреть что за ними таится (берите с сайта).2) Давайте краткое описание своим пинам, тем ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Установить систему автонаполнение для сайтов (rss лента, либо другие плагины для парсинга) Движки джумбла, dle. Настроить и проконтролировать. Источники для сайтов доноров предоставлю. Провести нужные работы на сайтах ( блоки, разделы и тд.)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Размеcтить 200 статей на сайте. Тема: строительство. 1. Добавлять необходимые разделы и подразделы к уже имеющим. 2. Title. 3. Заголовки статьи. 4.Подзаголовки. 5. Description. 6. Абзаци и т.д. 7. Поиск, редактирование и оформление тематической картинки и видео для статей. Ценутолько в рублях пишите конкретно за статью.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад