draga68

Виктор Базылев draga68

 
55 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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$1
выплачено фрилансерам
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  • Нужен редактор – маркетолог - копирайтер

    День добрый дамы и господа.Нужен редактор – маркетолог - копирайтер ( финансовая,юридическая тематика ) на постоянное сотрудничество.Продвинутое пользование WordPress  и плагинами.Грамотная русская речь в правописании ( продающиеся посадочныестраницы ).Умение редактировать страницы веб ресурса ( исправлять,корректировать ...

    WordPress
    Редактирование и Корректура4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Интегрировать новый дизайн в движок.

    $500

    Нужен именно программист ( не веб - студия ), знаний веб-мастера или верстальщика будет недостаточно. Купил скрипт вот здесь:  tamaranga.com. Необходимо на его базе ( скрипта ) создать портал по примеру вот такого: brigadi.by  ( он ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryNginxApacheUnixYiiSASSGit
    Веб-программирование27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Помощь в монетизации сайтов.

    Нужно провести монетизацию моих сайтов ( медицина, женская, строительная тематика ).  В частности размещение рекламмы от адсенс, рся, партнерских оферов (cpa). Умение работать с плагинами рекламмы, в частности плагина для вордпреса который работает с API ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Приложение для андройд в плэй маркет.

    Сделать или скопироваиъть приложение на андройд в гугл плэй. Оно очень простое, дизайн не важен, это нужно для регистрации и выполнение работ работниками по ремонту быт. техники, сайтта ( всеремонт24...). Нужна установка и настройка с ...

    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Умение работать с соц. сетью ru.pinterest.com

    На тематических досках (группах) разместить с моего сайта:http://cugij.com/ красивые понравившиеся вам изображения (любые).1) Используйте качественные изображения, на которые хотелосьбы любоваться и посмотреть что за ними таится (берите с сайта).2) Давайте краткое описание своим пинам, тем ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Установка автонаполнения для сайтов.

    Установить систему автонаполнение для сайтов (rss лента, либо другие плагины для парсинга) Движки джумбла, dle. Настроить и проконтролировать. Источники  для сайтов доноров предоставлю. Провести нужные работы на сайтах ( блоки, разделы и тд.)

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение сайта. Движок (dle).

    Размеcтить 200 статей на сайте. Тема: строительство. 1. Добавлять необходимые разделы и подразделы к уже имеющим. 2. Title. 3. Заголовки статьи. 4.Подзаголовки. 5. Description. 6. Абзаци и т.д. 7. Поиск, редактирование и оформление тематической картинки и видео для статей. Ценутолько в рублях пишите конкретно за статью.

    DLEСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
edgar54545
Эдгар 
23 годаАрмения
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Умение работать с соц. сетью ru.pinterest.com
Очень хороший работодатель , своевременная оплата и просто очень хороший человек, рекомендую к сотрудничеству.
Очень профессиональный исполнитель по соц. сетям и не только, рекомендую.
Ответный отзыв
marialivinsky
Мария 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Наполнение сайта. Движок (dle).
Надежный заказчик, приятно работать.
Очень трудолюбивый и порядочный работник.
Ответный отзыв