Помощь в монетизации сайтов.

Нужно провести монетизацию моих сайтов ( медицина, женская, строительная тематика ). В частности размещение рекламмы от адсенс, рся, партнерских оферов (cpa). Умение работать с плагинами рекламмы, в частности плагина для вордпреса который работает с API и темы, которая все это красиво водит ( например для docdoc). Умение работать с админкой сайта ( банеры, картинки, реферальные ссылки, тексты и тд. ). Тестирование и типо давайте посмотрим как там пойдет... не нужны, только у кого есть знания и опыт ( в особенности по работе с партнерками ). Список сайтов предоставлю. Оплата на яндекс кошелек только за конкретнную работу ( по часам или за обьем ).