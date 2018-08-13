Необходим человек или команда для продвижения сайта по тематике запасные части к горному оборудованию. Интересует естественное продвижение в ТОП. Необходимо вести сайт полностью, по всем направлениям, СЕО, контент и программисты. Оплата нужна фиксированная ежемесячная ...
Киев. SEO middle специалис. Удаленка, потом офис. $1100 на руки. Рост.
Неспешно ищу оптимизатора средней квалификации для работы в агентстве.
Только Киев (поможем с жильем на первое время для иногородних).
Первые несколько месяцев работа удаленно, затем, обязательно, в офисе.
Зарплата 30000 гривен. Оплачиваемый отпуск 2 недели в год (доступен спустя 8 месяцев после начала работы).
80% государственных праздников - выходные.
Испытательный срок - 1 месяц. Зарплата на испытательный - 20 тыс.
Если вы считаете себя сильным специалистом, способным работать без испытательного срока - пишите, обсудим.
В перспективе возможно официальное трудоустройство.
Работа предполагает бонусы - обсуждается лично, потенциально - 100% от оклада и больше (потенциально! Первые 3-4 месяца рассчитывать на них не стоит, если еще не развиты определенные таланты).
За что НЕнужно отвечать:
- Рост позиций, трафика, продаж.
- Поиск новых клиентов.
- Вещи, которые вне пределов вашей компетенции.
Из доступных ресурсов - отдел копирайтинга с 100+ проверенных авторов и собственными копирайтерами, главредом, технический отдел, младшие оптимизаторы, помощники оптимизаторов, всевозможные поставщики услуг.
Ищу человека с потенциалом, способного в будущем занять позиции ведущего оптимизатора или нач. отдела.
Если есть пробелы в знаниях - обучу.
Базовые требования:
- Подтвержденный стаж работы в отрасли - от 5 лет.
- Опыт продвижения 10 и более проектов.
- Опыт работы в офисе от 2-х лет (требование спорное, рассмотрю кандидатуру и без этого опыта, но будет однозначно плюсом).
- Аналитические способности выше среднего (метрика, вебмастер, analytics, gwt, другие профильные сервисы - опыт трактовки данных и выявления точек роста/факапа).
- Безукоризненный русский язык, способность быстро и структурированно излагать мысли.
- Умеренный перфекционизм.
- Стрессоустойчивость выше средней.
- Многозадачность.
- Любознательность и выраженный интерес к профессии.
Как строится работа.
Бизнес-аналитик выдает план по каждому проекту.
Менеджер проектов запрягает работы по рутинным задачам.
Вы готовите техзадания и необходимую аналитику. Выполняете профильную работу.
Формируете ежемесячный отчет по каждому проекту.
Защищаете отчет перед клиентом, согласовываете с ним следующий план работ (формируете вместе с командой).
Кроме этого - участвуете в развитии методологии и внедрении новых методов работы.
Коллектив сработанный, от 22 до 37 лет.
Неадеквата нет. Все по делу.
Если есть вопросы по вакансии, звоните или пишите (viber, telega): +380507335555
Жду ваши резюме на почту [email protected] (прошу в теме письма упомянуть слово SEOm).
Успешным кандидатам будет отправлено тестовое задание (ничего коммерческого, просто тест навыков и мышления).
По результатам тестового будет собеседование в офисе.
Заявки фрилансеров
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