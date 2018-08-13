Киев. SEO middle специалис. Удаленка, потом офис. $1100 на руки. Рост.

Неспешно ищу оптимизатора средней квалификации для работы в агентстве.

Только Киев (поможем с жильем на первое время для иногородних).

Первые несколько месяцев работа удаленно, затем, обязательно, в офисе.

Зарплата 30000 гривен. Оплачиваемый отпуск 2 недели в год (доступен спустя 8 месяцев после начала работы).

80% государственных праздников - выходные.

Испытательный срок - 1 месяц. Зарплата на испытательный - 20 тыс.

Если вы считаете себя сильным специалистом, способным работать без испытательного срока - пишите, обсудим.

В перспективе возможно официальное трудоустройство.

Работа предполагает бонусы - обсуждается лично, потенциально - 100% от оклада и больше (потенциально! Первые 3-4 месяца рассчитывать на них не стоит, если еще не развиты определенные таланты).

За что НЕнужно отвечать:

Рост позиций, трафика, продаж.

Поиск новых клиентов.

Вещи, которые вне пределов вашей компетенции.

Должность предполагает работу в команде с бизнес-аналитиком и менеджером проектов.

Из доступных ресурсов - отдел копирайтинга с 100+ проверенных авторов и собственными копирайтерами, главредом, технический отдел, младшие оптимизаторы, помощники оптимизаторов, всевозможные поставщики услуг.

Ищу человека с потенциалом, способного в будущем занять позиции ведущего оптимизатора или нач. отдела.

Если есть пробелы в знаниях - обучу.

Базовые требования:

Подтвержденный стаж работы в отрасли - от 5 лет.

Опыт продвижения 10 и более проектов.

Опыт работы в офисе от 2-х лет ( требование спорное, рассмотрю кандидатуру и без этого опыта, но будет однозначно плюсом ).

). Аналитические способности выше среднего ( метрика, вебмастер, analytics, gwt, другие профильные сервисы - опыт трактовки данных и выявления точек роста/факапа ).

). Безукоризненный русский язык, способность быстро и структурированно излагать мысли.

Умеренный перфекционизм.

Стрессоустойчивость выше средней.

Многозадачность.

Любознательность и выраженный интерес к профессии.

Как водится - любые дополнительные скиллзы будут плюсом.

Как строится работа.

Бизнес-аналитик выдает план по каждому проекту.

Менеджер проектов запрягает работы по рутинным задачам.

Вы готовите техзадания и необходимую аналитику. Выполняете профильную работу.

Формируете ежемесячный отчет по каждому проекту.

Защищаете отчет перед клиентом, согласовываете с ним следующий план работ (формируете вместе с командой).

Кроме этого - участвуете в развитии методологии и внедрении новых методов работы.

Коллектив сработанный, от 22 до 37 лет.

Неадеквата нет. Все по делу.

Если есть вопросы по вакансии, звоните или пишите (viber, telega): +380507335555

Жду ваши резюме на почту [email protected] (прошу в теме письма упомянуть слово SEOm).

Успешным кандидатам будет отправлено тестовое задание (ничего коммерческого, просто тест навыков и мышления).

По результатам тестового будет собеседование в офисе.