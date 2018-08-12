Сео оптимизация сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки147 просмотров

Необходимо запустить сайт: создать карту сайта, зарегистрировать в яндексе и гугле, кое что поправить в шаблоне. Стоимость 1000 р. 

7 лет назад
MamaAisha
Айша 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров