Добрый день! Все началось с 1 августа. Трафик просел на 40% Обнаружил в search-conseole что на сайте есть страницы не в индексе. Ошибка по которой страница не индексируется - ...
Продвижение сайта в поисковых системах
Необходим человек или команда для продвижения сайта по тематике запасные части к горному оборудованию.
Интересует естественное продвижение в ТОП. Необходимо вести сайт полностью, по всем направлениям, СЕО, контент и программисты. Оплата нужна фиксированная ежемесячная по расчетному счету (желательно)
Заявки фрилансеров
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