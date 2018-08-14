Продвижение сайта в поисковых системах

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт21 заявка194 просмотра

Необходим человек или команда для продвижения сайта по тематике запасные части к горному оборудованию. 

Интересует естественное продвижение в ТОП. Необходимо вести сайт полностью, по всем направлениям, СЕО, контент и программисты. Оплата нужна фиксированная ежемесячная по расчетному счету (желательно)

6 лет назад
v-max56
Максим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров