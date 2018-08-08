Google таблицы

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки166 просмотров

Написание Гугл таблиц, добавление необходимых формул, систематизирование данных. 

7 лет назад
guest_15338055265576
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Раскрутка сайта в сети, с целью привлечение клиентов

    Необходима раскрутка сайта www.unintel.ru в сети, с целью привлечение клиентов всевозможными "белыми" спосабами, т.е. кроме спама, накручивания трафика и т.д.. Чтобы не тратить ни Ваше, ни моё время, прошу делать развёрнутые предложения, с детальным ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Маркетолог

    Нужен маркетолог на проектную работу для исследования рынка рекрутмента (объем мирового рынка, сколько зарабатывают конкуренты). Обязательно опыт работы с прайсингом в IT/SaaS, исследованиями по объему рынка и прогнозированием продаж.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • SEO продвижение сайта (10 страниц) и лендинга.

    Добрый день. Хочу максимально увеличить позиции сайтов по довольно узкой тематике - тюнинг автомобилей Тойота Land Cruiser 200Есть 2 сайтаhttp://bosservice.ru - сайт над которым работать и работать, можно создавать страницы. Сайту более 3х лет, по некоторым ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка веб-аналитики (GA+GTM) на сайте

    Есть мультиязычный видео сайт с возможностью платной подписки на клиентскую часть. Необходимо выстроить полную схему аналитики по конвертации пользователей. - переход на видео страницу (по языку) - переход на страницу с ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Базовый СЕО-аудит

    Нужен некий "базовый" СЕО-аудит проекта https://vannafenix.ru/. По сути - прочекивание по основным пунктам. СЯ собрано, позиции начали появляться: http://allpositions.ru/reports/guest/index/725485/df90e7419d280356d97ff6fae4648907, сайт в продвижении около месяца.

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Базовый СЕО-аудит

    Нужен некий "базовый! СЕО-аудит проекта https://vannafenix.ru/. По сути - прочекивание по основным пунктам. СЯ собрано, позиции начали появляться: http://allpositions.ru/reports/guest/index/725485/df90e7419d280356d97ff6fae4648907, сайт в продвижении около месяца.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    7 лет назад