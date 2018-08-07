Настройка веб-аналитики (GA+GTM) на сайте

Есть мультиязычный видео сайт с возможностью платной подписки на клиентскую часть.

Необходимо выстроить полную схему аналитики по конвертации пользователей.

- переход на видео страницу

(по языку)

- переход на страницу с подпиской (по языку, по элементам дизайна, по реффереру)

- сабмит формы подписки (уникальный) (по языку, по выбору типа подписки (ознакомительная, полная, годовая) )

- вход в клиентскую часть (после сабмита формы подписки и оплаты на платежной системе)

- просмотр ознакомительного видео (определение, какое конкретно видео лучше всего сконвертит в полную подписку)

- переход на другие наши сайты (по ротирующимся скриншотам)

В готовом варианте нам нужно:

Статистику по видео - с каких видео страниц идут конверсии

Статистика по элементам - с каких конкретно элементов дизайна идут конверсии

По каждому языку это должно быть сделано отдельно.