SEO продвижение информационного сайта

Дано:

Информационный сайт про зрение (болезни, лекарства, клиники).

Написано 200 статей – все в индексе.

Сайту год. График посещаемости – prntscr.com/kfogga

Нужно:

Увеличить посещаемость за год до 1000-5000 посетителей в день из поисковых систем.

Источник вдохновения:

Посмотрел конкурентов через сервис Serpstat и увидел сайты, которые за 1,5 года достигли посещаемости 1000+ в день (в индексе ~400 страниц). Т.е. похожи на мои, но посещаемость раз в 30 лучше.

Жду предложений по стоимости(в месяц). Предпочтения исполнителям с опытом продвижения именно информационных сайтов.