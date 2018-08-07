SEO продвижение информационного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок171 просмотр

Дано: 

Информационный сайт про зрение (болезни, лекарства, клиники). 

Написано 200 статей – все в индексе. 

Сайту год. График посещаемости – prntscr.com/kfogga 

Нужно: 

Увеличить посещаемость за год до 1000-5000 посетителей в день из поисковых систем. 

Источник вдохновения: 

Посмотрел конкурентов через сервис Serpstat и увидел сайты, которые за 1,5 года достигли посещаемости 1000+ в день (в индексе ~400 страниц). Т.е. похожи на мои, но посещаемость раз в 30 лучше. 

Жду предложений по стоимости(в месяц). Предпочтения исполнителям с опытом продвижения именно информационных сайтов.

7 лет назад
ikeepsake
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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