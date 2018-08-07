Меня зовут Лебедева ЕленаАлексеевна. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”. Усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас бесплатно. То ...
SEO продвижение информационного сайта
Дано:
Информационный сайт про зрение (болезни, лекарства, клиники).
Написано 200 статей – все в индексе.
Сайту год. График посещаемости – prntscr.com/kfogga
Нужно:
Увеличить посещаемость за год до 1000-5000 посетителей в день из поисковых систем.
Источник вдохновения:
Посмотрел конкурентов через сервис Serpstat и увидел сайты, которые за 1,5 года достигли посещаемости 1000+ в день (в индексе ~400 страниц). Т.е. похожи на мои, но посещаемость раз в 30 лучше.
Жду предложений по стоимости(в месяц). Предпочтения исполнителям с опытом продвижения именно информационных сайтов.
Заявки фрилансеров
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