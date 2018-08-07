Ускорить сайт для ПК и мобил

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок148 просмотров

Добрый день! Необходимо ускорить сайт для ПК и смартфонов, главную и все внутренние страницы. Сайт на движке Joomla.

Уменьшение html кода (если возможно);

Оптимизация картинок (сжатие до 80%);

Сжатие CSS;

Сжатие JS;

Настройка кеширования страниц

Средние итоговые результаты:

Для мобильных от 85+

Для ПК от 90+

CSSHTMLJavaScriptJoomla
7 лет назад
Batruha
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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