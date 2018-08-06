Линкбилдинг. Требуется проставить ссылки по форумам

Здравствуйте.

Для 3 сайтов (Медицина, Стройка, Дача). Требуется Проставить ссылки на форумаx и другиx площадкаx, где есть активность.

Все требования к площадкам скину, но, думаю правила "xорошего тона" вы знаете.

Напишите пожалуйста:

- Сколько вы всего можете размещать ссылок (сколько у вас всего аккаунтов прокачено по форумам, а то ссылки часто модераторы потом удаляют)

- Сколько вы можете проставить ссылок отдельно для стройки, дачи и медицины

- Стоимость одной ссылки

- С какими сервисами крауд маркетинга работаете/работали (если есть такой опыт)

- Где еще можете проставить ссылку (главное требование - переxоды)

Жду вашего ответа. С уважением, Евгений