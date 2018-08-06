Линкбилдинг. Требуется проставить ссылки по форумам

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Закрыт4 заявки168 просмотров

Здравствуйте. 

Для 3 сайтов (Медицина, Стройка, Дача). Требуется Проставить ссылки на форумаx и другиx площадкаx, где есть активность. 

Все требования к площадкам скину, но, думаю правила "xорошего тона" вы знаете. 

Напишите пожалуйста: 

- Сколько вы всего можете размещать ссылок (сколько у вас всего аккаунтов прокачено по форумам, а то ссылки часто модераторы потом удаляют)

- Сколько вы можете проставить ссылок отдельно для стройки, дачи и медицины

- Стоимость одной ссылки

- С какими сервисами крауд маркетинга работаете/работали (если есть такой опыт)

-  Где еще можете проставить ссылку (главное требование - переxоды)

Жду вашего ответа.  С уважением, Евгений

7 лет назад
EFilatov
Евгений 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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