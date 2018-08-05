Сделать кластеризацию семантического ядра

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Закрыт2 заявки147 просмотров

Есть "грязное" семантическое ядро на 31К+ фраз.

Уже сделана кластеризация через KeyAssort. Она не идеальна, но упрощает работу.

Нужно будет отсеять мусор и выделить группы под написание статей. 1 группа = 1 статья.

Цена:

1 фраза в группе – 0,5 руб.

Оплата по факту: выделили из ядра 10 групп – сбросили, посчитали количество фраз в них – я проверил – получили оплату. Могу оплачивать хоть за каждую группу.

Написание статей
7 лет назад
Gadget18
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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