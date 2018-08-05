!!! ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМОТРИ ПОДКОЛОТЫЕ ТЗТехническое задание «Разработка семантического ядра»Цель: использование данных для повышения посещаемости сайтаЗадачи: исходный материал для написания статей по тематике Virtual Reality для целевой аудитории США - BtoB, индустрия развлеченийВозможность SEO ...
Сделать кластеризацию семантического ядра
Есть "грязное" семантическое ядро на 31К+ фраз.
Уже сделана кластеризация через KeyAssort. Она не идеальна, но упрощает работу.
Нужно будет отсеять мусор и выделить группы под написание статей. 1 группа = 1 статья.
Цена:
1 фраза в группе – 0,5 руб.
Оплата по факту: выделили из ядра 10 групп – сбросили, посчитали количество фраз в них – я проверил – получили оплату. Могу оплачивать хоть за каждую группу.
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