Семантист, можно без опыта работы

Требуется ответственный человек на поиск ключевых фраз для сайтов. Опыт работы с текстами, в SEO или наличие Key Collector приветствуются, но не обязательны. Готовы взять неопытного, но перспективного сотрудника и обучить его “с нуля”.

График свободный, но в среднем, нужно будет уделять работе 4-5 часов в день. Оплата сдельная, от 1 до 2 рублей за ключ, зависит от уровня исполнения.

Обязательные качества: усидчивость, обучаемость, умение логично мыслить и работать с большими объемами данных.