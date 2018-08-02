SEO продвижение англоязычного сайта

Сайт woweuboost.com.

ЦА - Западная Европа в общем и Германия в таргете.

Вывести в топ10 по основным запросам ( wow boost , wow boosting service ) и т.д.

С нашей стороны есть возможность писать тексты на английском по ТЗ , готовить контент. По техническим правкам чуть сложнее, но тоже можем.

Продавать нам аудит за 200$ не надо, не купим.