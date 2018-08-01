SEO оптимизация

-Найти площадки (форумов, каналов ютуб, сервисов вопросов и ответов и т д) для размещения ссылок, отбор качественных сайтов по заданным параметрам в инструкции https://docs.google.com/document/d/1yBRqNs41OzOE8CTJ-Mxwgrufu_141UEC0ea4vDspgTQ/edit?usp=sharing -Зарегистрировать и прокачать там аккаунты (или наличие прокаченных профилей) на ...