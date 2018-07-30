Помощник seo-специалиста

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок257 просмотров

Требуется помощник для выполнения следующих задач: сбор семантического ядра, написание мета-тегов, поиск площадок для размещения ссылок, составление ТЗ для копирайтеров.

Для начала будем работать по-задачно, впоследствии возможна загрузка на 5-6 часов в день. Оплата  почасовая - 120-150 рублей в час в зависимости от опыта.

7 лет назад
psyratuns
Иван 
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров