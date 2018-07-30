Помощник seo-специалиста

Требуется помощник для выполнения следующих задач: сбор семантического ядра, написание мета-тегов, поиск площадок для размещения ссылок, составление ТЗ для копирайтеров.

Для начала будем работать по-задачно, впоследствии возможна загрузка на 5-6 часов в день. Оплата почасовая - 120-150 рублей в час в зависимости от опыта.