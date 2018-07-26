Куплен модуль для битрикса "SEO умного фильтра". Нужно его настроить. При успешном выполнении будем сотрудничать дальше, в режиме задач. А их не мало) сайт 163motors.ru
SEO продвижение мебельного сайта по всей РФ
Сайт: Fast4.ru , на данный момент прошел индексацию, доведен до 20 тыс показов в месяц. Необходимо дать рост проекту, добавить трастовость и увеличить кол-во переходов из поисковых систем. Задачи роста самые большие! Мы производитель не перекуп, цены ниже столплит. Для отброса шаблона пишите: ТОП1. Не конструктивные ответы не рассматриваются!
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