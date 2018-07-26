Добавить адрес организации в Яндекс.Справочник, Гугл.Мой бизнес

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок242 просмотра

Необходимо добавить адреса организации (около 100 филиалов) в Яндекс.Справочник и в Гугл.Мой бизнес. Задание для такх, только у кого есть опыт добавления от 10 адресов одной организации. Высокую оплату при успешном добавлении гарантируем.

7 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

apkfl
Артём 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$80
10 дней
Человек пропал, работа не сделана, на сообщения не отвечает. Не рекомендую!

Заявки фрилансеров

apkfl
Артём 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад