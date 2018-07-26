Зробити схожу роботу

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  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки220 просмотров

Привіт Артут!

Цікавить можливість сео-оптимізації сайт на тематику стікерів. Чи могли б Ви виконати цю роботу? Якщо так, то яка орієнтовна вартість?

Пример работы

7 лет назад
guest_15326263990924
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров