SEO-продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт17 заявок201 просмотр

Добрый день!  

Необходимо поисковое продвижение сайта рекламного агентства. Рекламно-производственная деятельность полного цикла: наружная реклама, широкоформатная печать, фрезеровка и прочие направления.  

Регион: в первую очередь Москва, но работаем по всей РФ.  

Трафик из поиска есть, но нужно больше.  

Напишите, на какой бюджет и сроки стоит ориентироваться. Когда можно будет ожидать первые результаты. От чего это зависит.  

Что вам потребуется для более точной оценки предстоящей работы?

7 лет назад
M1ndAction
37 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров