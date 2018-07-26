SEO-продвижение сайта

Добрый день!

Необходимо поисковое продвижение сайта рекламного агентства. Рекламно-производственная деятельность полного цикла: наружная реклама, широкоформатная печать, фрезеровка и прочие направления.

Регион: в первую очередь Москва, но работаем по всей РФ.

Трафик из поиска есть, но нужно больше.

Напишите, на какой бюджет и сроки стоит ориентироваться. Когда можно будет ожидать первые результаты. От чего это зависит.

Что вам потребуется для более точной оценки предстоящей работы?