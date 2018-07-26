Куплен модуль для битрикса "SEO умного фильтра". Нужно его настроить. При успешном выполнении будем сотрудничать дальше, в режиме задач. А их не мало) сайт 163motors.ru
SEO-продвижение сайта
Добрый день!
Необходимо поисковое продвижение сайта рекламного агентства. Рекламно-производственная деятельность полного цикла: наружная реклама, широкоформатная печать, фрезеровка и прочие направления.
Регион: в первую очередь Москва, но работаем по всей РФ.
Трафик из поиска есть, но нужно больше.
Напишите, на какой бюджет и сроки стоит ориентироваться. Когда можно будет ожидать первые результаты. От чего это зависит.
Что вам потребуется для более точной оценки предстоящей работы?
Заявки фрилансеров
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