Продвижение сайта

Необходимо добавить адреса организации (около 100 филиалов) в Яндекс.Справочник и в Гугл.Мой бизнес. Задание для такх, только у кого есть опыт добавления от 10 адресов одной организации. Высокую оплату при успешном добавлении гарантируем.