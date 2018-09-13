СЕО новогосозданного сайта на Yii2

Самостоятельные попытки продвижения интернет-магазина при бюджете 21.000р через Google Adwords Express результата не дают. Кликов нет. Вот сам сайт www.1-20-18.ru , он простой и состоит из 8 страниц, арендован у www.deer.io*, и обмен ссылками на ...