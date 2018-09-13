СЕО новогосозданного сайта на Yii2

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Завершен13 заявок174 просмотра

Новый сайт на Yii2. Тематика - каталог туристических объектов на юге России и Украины без посредников.

Админкой предусмотрено редактирование мета-тегов и контента. Подробности - исполнителю

Yii
7 лет назад
Oldschl
Павел 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

GKMW
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$130
30 дней
Антон выполнил всё, согласно намеченному плану. Всегда на связи и идёт на встречу. Работаю с ним далее
Сотрудничеством остался доволен - задачи ставятся четко, оплата без задержек, быстрая обратная связь. Рекомендую! Отличный заказчик и хороший человек.

Заявки фрилансеров

GKMW
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад