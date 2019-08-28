SEO, Контекстная реклама, SMM, Рассылки, Дизайн и верстка. Опыт 7 лет! До 20 отзывов скидки на любую работу 25%

Сео оптимизация - полный спектр работ, от аудита до улучшения поведенческих факторов. Топ за 2-4 месяца.

Контекстная реклама - в ручную подбираю список релевантных коммерческих запросов. Конверсия от 14 до 35%

Соц. сети - сделаю дизайн, создам wiki меню (для ВК), настрою таргетинговую рекламу. Весь контент пишу сам.

Рассылки - делаю рассылки по e-mail по вашим или своим базам. Письма создаю в HTML с картинками и ссылками на сайт.

Верстка - исправлю косяки отображения на любом сайте. Переделаю кнопки и оформление. Улучшу Юзабиллити.

Дизайн - отлично знаю фотошоп, могу править фото, вырезать с фона в течении получаса. Создаю баннеры и анимации.

Другие таланты - пишу любые ТЗ, редактирую видео, знаю много талантливых людей под разные нужды.