GKMW

Антон Москвичев GKMW

 
36 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
SEO, Контекстная реклама, SMM, Рассылки, Дизайн и верстка. Опыт 7 лет! До 20 отзывов скидки на любую работу 25%

Сео оптимизация - полный спектр работ, от аудита до улучшения поведенческих факторов. Топ за 2-4 месяца.

Контекстная реклама - в ручную подбираю список релевантных коммерческих запросов. Конверсия от 14 до 35%

Соц. сети - сделаю дизайн, создам wiki меню (для ВК), настрою таргетинговую рекламу. Весь контент пишу сам.

Рассылки - делаю рассылки по e-mail по вашим или своим базам.  Письма создаю в HTML с картинками и ссылками на сайт.

Верстка - исправлю косяки отображения на любом сайте. Переделаю кнопки и оформление. Улучшу Юзабиллити.

Дизайн - отлично знаю фотошоп, могу править фото, вырезать с фона в течении получаса. Создаю баннеры и анимации.

Другие таланты - пишу любые ТЗ, редактирую видео, знаю много талантливых людей под разные нужды.

HTMLPhotoshopSEO-оптимизация
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Alex3785
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$132
10 баллов
2 года назад
Карта Москвы с подсветкой районов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Kremenz
49 летКазахстан
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$150
10 баллов
2 года назад
SEO продвижение новостного сайта
Антон показал себя грамотным и приятным в работе специалистом. Все сроки соблюдены, работа велась строго по согласованному графику. Анализ и четкие ТЗ программисту, сопровождение и доведение каждого пункта до завершения. Сотрудничеством полностью довольны. Продолжаем работать с Антоном. Рекомендуем, как человека дела - без лишней воды, всё ёмко и продуктивно.
Сотрудничеством остался доволен, Людмила всегда на связи и оперативно помогает в решении возникающих вопросов. Надеюсь еще поработаем.
Ответный отзыв
Alex3785
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
3 года назад
Продвинуть сайт ковролина
Антон, большое спасибо вам за помощь, отчетом довольны, будем продолжать сотрудничество!
Проект интересный, рад помочь! Александр всегда на связи и оплату переводит без вопросов и задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
JanaFet101
Яна 
35 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$80
10 баллов
4 года назад
Нужен коуч, который поможет вывести сайт в топ
Получив задание, Антон оперативно принялся за работу. В короткий срок исправил много ошибок в коде и помог наладить работу сайта. Рекомендую этого исполнителя. Он знает, что делает.
Очень понравилось работать с Яной, всегда приятно, когда человек тебя не просто слушает, а слышит. К тому же она очень ответственно относится к оплате и всегда оперативно реагирует на все просьбы. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Mesjkin
38 летЛатвия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
4 года назад
Привести сайт в порядок
Давно работаем с Антоном по разным проектам, качеством и скоростью работы доволен. При необходимости буду обращаться только к нему. Рекомендую как ответственного и квалифицированного специалиста!
Спасибо за хороший отзыв, был рад помочь. Обращайтесь ещё.
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
19 отзывов
$5/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
$50/час
от $50от 30 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга