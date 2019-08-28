SEO, Контекстная реклама, SMM, Рассылки, Дизайн и верстка. Опыт 7 лет! До 20 отзывов скидки на любую работу 25%
Сео оптимизация - полный спектр работ, от аудита до улучшения поведенческих факторов. Топ за 2-4 месяца.
Контекстная реклама - в ручную подбираю список релевантных коммерческих запросов. Конверсия от 14 до 35%
Соц. сети - сделаю дизайн, создам wiki меню (для ВК), настрою таргетинговую рекламу. Весь контент пишу сам.
Рассылки - делаю рассылки по e-mail по вашим или своим базам. Письма создаю в HTML с картинками и ссылками на сайт.
Верстка - исправлю косяки отображения на любом сайте. Переделаю кнопки и оформление. Улучшу Юзабиллити.
Дизайн - отлично знаю фотошоп, могу править фото, вырезать с фона в течении получаса. Создаю баннеры и анимации.
Другие таланты - пишу любые ТЗ, редактирую видео, знаю много талантливых людей под разные нужды.
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$130
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$132
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
10 баллов
2 года назад
Антон показал себя грамотным и приятным в работе специалистом. Все сроки соблюдены, работа велась строго по согласованному графику. Анализ и четкие ТЗ программисту, сопровождение и доведение каждого пункта до завершения. Сотрудничеством полностью довольны. Продолжаем работать с Антоном. Рекомендуем, как человека дела - без лишней воды, всё ёмко и продуктивно.
Ответный отзыв
Сотрудничеством остался доволен, Людмила всегда на связи и оперативно помогает в решении возникающих вопросов. Надеюсь еще поработаем.
$150
10 баллов
3 года назад
Антон, большое спасибо вам за помощь, отчетом довольны, будем продолжать сотрудничество!
Ответный отзыв
Проект интересный, рад помочь! Александр всегда на связи и оплату переводит без вопросов и задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
$80
10 баллов
4 года назад
Получив задание, Антон оперативно принялся за работу. В короткий срок исправил много ошибок в коде и помог наладить работу сайта. Рекомендую этого исполнителя. Он знает, что делает.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Яной, всегда приятно, когда человек тебя не просто слушает, а слышит. К тому же она очень ответственно относится к оплате и всегда оперативно реагирует на все просьбы. Рекомендую к сотрудничеству!
$150
10 баллов
4 года назад
Давно работаем с Антоном по разным проектам, качеством и скоростью работы доволен. При необходимости буду обращаться только к нему. Рекомендую как ответственного и квалифицированного специалиста!
Ответный отзыв
Спасибо за хороший отзыв, был рад помочь. Обращайтесь ещё.
Поисковые системы (SEO)
19 отзывов
$5/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
$50/час
от $50от 30 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга