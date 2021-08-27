Рекламные банеры для салона красоты

Бьюти индустрия для меня была в новинку, но я старался выложиться на полную и за 6 месяцев работы с сайтом успел подробно изучить данную нишу. Из задач по продвижению салона красоты в Москве были: создание и наполнение новых страниц услуг, СЕО, настройка рекламы, доработка юзабилити и функционала, а так же создание мобильной версии - но об этом в другой раз.

Сейчас я хочу поделиться своими дизайнами, которые создавал и публиковал на сайте и в инстаграм заказчика.

Ранее заказчик уже покупал банеры у другого дизайнера, поэтому формат был заявлен изначально, но тем не менее я иногда экспериментировал позволяя себе выходить за рамки макета - заказчику тоже нравилось. В портфолио несколько примеров.

Красть работы для своего портфолио или личных целей нельзя (я 10 лет в IT и знаю, как найти и доказать, а так же, что за это бывает).