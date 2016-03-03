Видеомонтаж, графический дизайн, обработка фото. Копирайт, рерайт (по ТЗ под ключи). Стаж - 17 лет работы режиссёром монтажа на городском телеканале.
Пунктуальность, ответственность, грамотность.
Портфолио
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- Визитка213 просмотров
- Обработка фото118 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
Людмила показала себя как отличный специалист, в двух совершенно разных темах задания были выполнены на 5. К критике относится легко, все мои "хотелки" были сделано в кратчайшие сроки. Спокойный характер позволяет вести конструктивный диалог. Рекомендую к сотрудничеству. Продолжаем работать с Людмилой.
Ответный отзыв
Очень приятное и плодотворное сотрудничество. Владимир - честный и лояльный заказчик. Всегда готов к конструктивному диалогу. Все ТЗ четкие и понятные, оплата в полном объеме и в срок. Надеюсь на дальнейшую совместную работу и рекомендую другим фрилансерам.
$13
10 баллов
8 лет назад
Людмила очень ответственно подошла к работе и выполнила ее ровно в срок, соблюдая все мои требования. Большое спасибо за действительно качественную работу!
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество! Четко поставленные задачи. Вежливое общение. Своевременная оплата. Удачи!