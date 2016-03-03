Людмила показала себя как отличный специалист, в двух совершенно разных темах задания были выполнены на 5. К критике относится легко, все мои "хотелки" были сделано в кратчайшие сроки. Спокойный характер позволяет вести конструктивный диалог. Рекомендую к сотрудничеству. Продолжаем работать с Людмилой.