Подбор картинок для группы

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Завершен8 заявок249 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо подобрать картинки для постов в группе ВК. Посты такие - https://vk.com/wall-77384387?q=%23%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C

Есть 3 вида постов:

  • Картинка, на которой изображены предметы моды. Например, туфли, блузка и юбка. Т.е. эта картинка отображает единый стиль для выхода куда-либо. По ссылке есть примеры.
  • 3-5 картинок, на которых изображены либо предметы для выхода (одежда, ювелирка и тд), либо наряды из одной области (вечерние, свадебные, офисные). По ссылке есть примеры.
  • Видео-пост. Для этого вида от Вас требуются только названия фильмов. Нужно подобрать фильмы по тематике, по 5 фильмов. Посты будут типа "5 лучших семейных фильмов", "5 мотивирующих фильмов", "5 лучших фильмов актрисы Н".
Первые 2 вида постов принимаются в архиве картинок. Картинки должны быть от 500 пикселей в ширину, без ватермарков!!! Третий вид сдается в виде дока. В итоге я хочу получить 1 архив, где будет:
  • папка 1. там будут лежать картинки для первого вида постов. 15 штук.
  • папка 2. Внутри нее будут находится папки 1,2,3 и тд, а внутри этих папок будут лежать картинки для одного поста. 15 штук.
  • документ со списком фильмов, которые будут сгруппированы. 15 групп по 5 фильмов.
Пожалуйста, Ваши цены. Сроки не горят, работа не пыльная, но нудная.
9 лет назад
srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Kremenz
50 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$13
3 дня
Людмила очень ответственно подошла к работе и выполнила ее ровно в срок, соблюдая все мои требования. Большое спасибо за действительно качественную работу!
Спасибо за приятное сотрудничество! Четко поставленные задачи. Вежливое общение. Своевременная оплата. Удачи!

Заявки фрилансеров

Kremenz
50 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

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