Подбор картинок для группы

Здравствуйте!

Необходимо подобрать картинки для постов в группе ВК. Посты такие - https://vk.com/wall-77384387?q=%23%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C

Есть 3 вида постов:

Картинка, на которой изображены предметы моды. Например, туфли, блузка и юбка. Т.е. эта картинка отображает единый стиль для выхода куда-либо. По ссылке есть примеры.

3-5 картинок, на которых изображены либо предметы для выхода (одежда, ювелирка и тд), либо наряды из одной области (вечерние, свадебные, офисные). По ссылке есть примеры.

Видео-пост. Для этого вида от Вас требуются только названия фильмов. Нужно подобрать фильмы по тематике, по 5 фильмов. Посты будут типа "5 лучших семейных фильмов", "5 мотивирующих фильмов", "5 лучших фильмов актрисы Н".

папка 1. там будут лежать картинки для первого вида постов. 15 штук.

папка 2. Внутри нее будут находится папки 1,2,3 и тд, а внутри этих папок будут лежать картинки для одного поста. 15 штук.

документ со списком фильмов, которые будут сгруппированы. 15 групп по 5 фильмов.

Первые 2 вида постов принимаются в архиве картинок. Картинки должны быть от 500 пикселей в ширину, без ватермарков!!! Третий вид сдается в виде дока. В итоге я хочу получить 1 архив, где будет:Пожалуйста, Ваши цены. Сроки не горят, работа не пыльная, но нудная.