Размещение статей на сайте

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Закрыт21 заявка291 просмотр

нужен контент менеджер для размещения статей (> 200), на wordpress сайте.

необходимо грамотно оформить html код, найти и вставить тематическую картинку 

пишите сразу стоимость работ за размещение 1 статьи

HTMLWordPress
9 лет назад
ashubakov
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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