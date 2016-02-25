Настроить заливку товара из excel на OpenCart

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки169 просмотров

Нужно настроить добавление товаров на два сайта на OpenCart. От двух (пока) разных поставщиков, правильно раскидать все параметры, обновлять ассортимент и цены ежедневно. Прайс рассылается ежедневно в exсel-е, естественно, у каждого поставщика в своём формате.

Opencart
9 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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