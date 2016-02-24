Постинг на форумах

Суть работы

Для работы вам предоставляются адреса сайтов (адреса по запросу в ЛС) ссылки на которые нужно разместить. Затем вы публикуете на форумах, блогах, сайтах (которые находите сами по поисковым запросам) небольшое текстовое сообщение (обязательно!) и рядом размещаете ссылку.

Примеры

Вы зашли на технический форум, где обсуждаются покрытия, и в соответствующей теме пишите сообщение:

недавно применял(а) данное покрытие, результаты поразили итд итп

Требования к сайтам

1. Сайт должен иметь показатель ТиЦ не менее 10, возраст сайта должен быть более 1 года, а проиндексированных в Яндексе страниц >100.

2. Сайт должен модерироваться от откровенного спама. Если на сайте масса спама в темах, которые никто не контролирует, то такой сайт не подходит.

3. Ссылки можно размещать на форумах в качестве новых тем и сообщений в уже существующих темах. Так же допускаются ссылки в комментариях на различных сайтах и блогах. Не принимаются ссылки из профиля пользователя и из социальных сетей.

4. Не принимаются ссылки из виджетов для комментирования: svkament, disqus, вконтакте, фейсбук и т.д. Такие комментарии и ссылки в них не видны поисковым роботам и, следовательно, бесполезны.

5. Страница, на которой расположена ссылка, должна быть открыта для индексации поисковыми роботами.

Требования к ссылкам

1. Как уже указывалось выше, ссылка должна быть к месту, и окружена небольшим текстом, который поясняет ее назначение (примеры выше).

2. Ссылка должна быть тематической. Т.е. не надо в теме про строительство беседок указывать ссылку на бухгалтерские услуги.

3. Не принимаются ссылки, обрамленные в теги noindex, в этом случае используйте простое упоминание страницы.

4. Не используйте в ссылках анкоры (видимый текст ссылки), которые повторяют текст на странице, на которую она ссылается.

5. Ссылка должна быть видна всем посетителям страницы, в том числе и незарегистрированным посетителям сайта.

6. C одного форума должно быть (оплачивается) 1 ссылка на рекламируемый сайт.

7. Все размещаемые ссылки должны быть на разных страницах.

9. Около ссылочный текст должен меняться. Не допускается 100% дублирования сообщения с одного форума на другой.

Пишите примерно так:

... посмотрите тут(ссылка)

... можно сделать, как написано здесь(ссылка)

... вот ссылка, почитайте

... посмотрите на этой странице

Это выглядит более естественно для модератора форума.

Типы покупаемых ссылок и расценки

1. Прямые ссылки – 20 руб. (без nofollow и noindex)

2. Прямые ссылки, но с атрибутом nofollow (без noindex) – 10 руб.

3. Упоминание страницы сайта в виде ссылки (без noindex) – 5 руб.

В данном случае имеется ввиду ссылка через редирект. Выглядит она как обычная ссылка, но переход по ней не прямой, а через редирект. В таких ссылках в качестве анкора обязательно указывайте URL страницы.

4. Простое упоминание страницы сайта (без noindex) – 4 руб.

В данном случае под упоминанием считается просто текстовое (некликабельное) упоминание страницы (пример #3).

Как начать работать

. Я вам даю адреса сайтов, вы выбираете любые подходящие страницы и размещаете на них ссылки.

. После проделанной работы высылаете мне отчет (ссылки на страницы с вашей работой) в личные сообщения.

. Я все проверяю и оплачиваю задания которые соотвествуют указаным выше критериям.

. Оплата производится на Webmoney или Яндекс кошелек в рублях.

. Минимальный оплачиваемый объем работы – 50 ссылок.

. В первый раз возможна оплата после размещения вами 10 ссылок, что бы проверить правильность выполняемой работы и подсказать на возможные ошибки при ее выполнении.