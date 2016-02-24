Постинг на форумах

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Закрыт10 заявок291 просмотр

Суть работы 

Для работы вам предоставляются адреса сайтов (адреса по запросу в ЛС) ссылки на которые нужно разместить. Затем вы публикуете на форумах, блогах, сайтах (которые находите сами по поисковым запросам) небольшое текстовое сообщение (обязательно!) и рядом размещаете ссылку. 

Примеры 

 Вы зашли на технический форум, где обсуждаются покрытия, и в соответствующей теме пишите сообщение: 

недавно применял(а) данное покрытие, результаты поразили итд итп

Требования к сайтам 

1. Сайт должен иметь показатель ТиЦ не менее 10, возраст сайта должен быть более 1 года, а проиндексированных в Яндексе страниц >100. 

2. Сайт должен модерироваться от откровенного спама. Если на сайте масса спама в темах, которые никто не контролирует, то такой сайт не подходит. 

3. Ссылки можно размещать на форумах в качестве новых тем и сообщений в уже существующих темах. Так же допускаются ссылки в комментариях на различных сайтах и блогах. Не принимаются ссылки из профиля пользователя и из социальных сетей. 

4. Не принимаются ссылки из виджетов для комментирования: svkament, disqus, вконтакте, фейсбук и т.д. Такие комментарии и ссылки в них не видны поисковым роботам и, следовательно, бесполезны. 

5. Страница, на которой расположена ссылка, должна быть открыта для индексации поисковыми роботами. 

Требования к ссылкам 

1. Как уже указывалось выше, ссылка должна быть к месту, и окружена небольшим текстом, который поясняет ее назначение (примеры выше). 

2. Ссылка должна быть тематической. Т.е. не надо в теме про строительство беседок указывать ссылку на бухгалтерские услуги. 

3. Не принимаются ссылки, обрамленные в теги noindex, в этом случае используйте простое упоминание страницы. 

4. Не используйте в ссылках анкоры (видимый текст ссылки), которые повторяют текст на странице, на которую она ссылается. 

5. Ссылка должна быть видна всем посетителям страницы, в том числе и незарегистрированным посетителям сайта. 

6. C одного форума должно быть (оплачивается) 1 ссылка на рекламируемый сайт. 

7. Все размещаемые ссылки должны быть на разных страницах. 

9. Около ссылочный текст должен меняться. Не допускается 100% дублирования сообщения с одного форума на другой. 

Пишите примерно так: 

... посмотрите тут(ссылка) 

... можно сделать, как написано здесь(ссылка) 

... вот ссылка, почитайте 

... посмотрите на этой странице 

Это выглядит более естественно для модератора форума. 

Типы покупаемых ссылок и расценки 

1. Прямые ссылки – 20 руб. (без nofollow и noindex) 

2. Прямые ссылки, но с атрибутом nofollow (без noindex) – 10 руб. 

3. Упоминание страницы сайта в виде ссылки (без noindex) – 5 руб. 

В данном случае имеется ввиду ссылка через редирект. Выглядит она как обычная ссылка, но переход по ней не прямой, а через редирект. В таких ссылках в качестве анкора обязательно указывайте URL страницы. 

4. Простое упоминание страницы сайта (без noindex) – 4 руб. 

В данном случае под упоминанием считается просто текстовое (некликабельное) упоминание страницы (пример #3). 

Как начать работать 

. Я вам даю адреса сайтов, вы выбираете любые подходящие страницы и размещаете на них ссылки. 

. После проделанной работы высылаете мне отчет (ссылки на страницы с вашей работой) в личные сообщения. 

. Я все проверяю и оплачиваю задания которые соотвествуют указаным выше критериям. 

. Оплата производится на Webmoney или Яндекс кошелек в рублях. 

. Минимальный оплачиваемый объем работы – 50 ссылок. 

. В первый раз возможна оплата после размещения вами 10 ссылок, что бы проверить правильность выполняемой работы и подсказать на возможные ошибки при ее выполнении.

9 лет назад
diesel111
Иван 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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