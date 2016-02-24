Всего 70 материалов. 1. Нужно проверить на возможные ошибки время расписания транспорта (сравнить с другим сайтом) 2. Нужно сделать копии материалов, только в обратном направлении (скопировать с другого сайта) 3. Добавить новое ...
Постинг на форумах
Суть работы
Для работы вам предоставляются адреса сайтов (адреса по запросу в ЛС) ссылки на которые нужно разместить. Затем вы публикуете на форумах, блогах, сайтах (которые находите сами по поисковым запросам) небольшое текстовое сообщение (обязательно!) и рядом размещаете ссылку.
Примеры
Вы зашли на технический форум, где обсуждаются покрытия, и в соответствующей теме пишите сообщение:
недавно применял(а) данное покрытие, результаты поразили итд итп
Требования к сайтам
1. Сайт должен иметь показатель ТиЦ не менее 10, возраст сайта должен быть более 1 года, а проиндексированных в Яндексе страниц >100.
2. Сайт должен модерироваться от откровенного спама. Если на сайте масса спама в темах, которые никто не контролирует, то такой сайт не подходит.
3. Ссылки можно размещать на форумах в качестве новых тем и сообщений в уже существующих темах. Так же допускаются ссылки в комментариях на различных сайтах и блогах. Не принимаются ссылки из профиля пользователя и из социальных сетей.
4. Не принимаются ссылки из виджетов для комментирования: svkament, disqus, вконтакте, фейсбук и т.д. Такие комментарии и ссылки в них не видны поисковым роботам и, следовательно, бесполезны.
5. Страница, на которой расположена ссылка, должна быть открыта для индексации поисковыми роботами.
Требования к ссылкам
1. Как уже указывалось выше, ссылка должна быть к месту, и окружена небольшим текстом, который поясняет ее назначение (примеры выше).
2. Ссылка должна быть тематической. Т.е. не надо в теме про строительство беседок указывать ссылку на бухгалтерские услуги.
3. Не принимаются ссылки, обрамленные в теги noindex, в этом случае используйте простое упоминание страницы.
4. Не используйте в ссылках анкоры (видимый текст ссылки), которые повторяют текст на странице, на которую она ссылается.
5. Ссылка должна быть видна всем посетителям страницы, в том числе и незарегистрированным посетителям сайта.
6. C одного форума должно быть (оплачивается) 1 ссылка на рекламируемый сайт.
7. Все размещаемые ссылки должны быть на разных страницах.
9. Около ссылочный текст должен меняться. Не допускается 100% дублирования сообщения с одного форума на другой.
Пишите примерно так:
... посмотрите тут(ссылка)
... можно сделать, как написано здесь(ссылка)
... вот ссылка, почитайте
... посмотрите на этой странице
Это выглядит более естественно для модератора форума.
Типы покупаемых ссылок и расценки
1. Прямые ссылки – 20 руб. (без nofollow и noindex)
2. Прямые ссылки, но с атрибутом nofollow (без noindex) – 10 руб.
3. Упоминание страницы сайта в виде ссылки (без noindex) – 5 руб.
В данном случае имеется ввиду ссылка через редирект. Выглядит она как обычная ссылка, но переход по ней не прямой, а через редирект. В таких ссылках в качестве анкора обязательно указывайте URL страницы.
4. Простое упоминание страницы сайта (без noindex) – 4 руб.
В данном случае под упоминанием считается просто текстовое (некликабельное) упоминание страницы (пример #3).
Как начать работать
. Я вам даю адреса сайтов, вы выбираете любые подходящие страницы и размещаете на них ссылки.
. После проделанной работы высылаете мне отчет (ссылки на страницы с вашей работой) в личные сообщения.
. Я все проверяю и оплачиваю задания которые соотвествуют указаным выше критериям.
. Оплата производится на Webmoney или Яндекс кошелек в рублях.
. Минимальный оплачиваемый объем работы – 50 ссылок.
. В первый раз возможна оплата после размещения вами 10 ссылок, что бы проверить правильность выполняемой работы и подсказать на возможные ошибки при ее выполнении.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $350
Нужно добавить 500 товаров в интернет магазин. Описания делать не надо, этим занимается другой человек, только скелет. В скелет входят : 1) Сделать картинку (расскажу как, занимает не более 2-3 минут) 2) Добавить ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть свеже-собранная база из сервиса mail.ru Кто и главное за сколько сделает рассылку ? Шаблон готов. пишите цену за: > 52 000 адресов >12 ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
Во вложении таблица со списком доменов в столбце "А" Нужно через сервис who is определить хостера для каждого домена: http://www.whois-service.ru/ http://clip2net.com/s/3uKPzjQ В столбце "В" указать адрес сайта хостера, в столбце "С" указать почту ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $3
Требуется собрать информацию о всех системах наружной рекламы в нашем городе=====Информацию ищем в интернете или путем связи с каждой РА по телефону.Информация заносится в обычную таблицу Excel.Телефонные разговоры оплачиваются.Оплата почасовая - 80 рублей в час.Напишите ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
Постоянная работа по наполнению сайта компании товарами от А до Я, а именно все что касается деревянного строительства дома из рубленного бревна , беседки, бани, детские площадки, площадки для отдыха.Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Сайт на самописной админке, нужно разместить порядка 150-200 фотографий. Фотографии при этом нужно уменьшать. Бюджет ограничен. Фото дадим разумеется.Наполнение сайтов29 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо наполнить сайт порядка 10 000 единиц товара. Технический аудит, юзабилити.Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Наполнить контентом тематические форумы и бесплатные площадки торговли. Контент брать с нашего интернет магазина. В ТЗ собран перечень форумов более или менее соответствующих тематике. Инициатива приветствуется!!! (ТЗ по запросу) Категория - подарки. Домен Kz. Преимущественно ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищу фрилансера - маму для общения на отобранных форумах (15 форумов) на мамскую тематику. Необходимо написать в каждом форуме 15-20 сообщений, результатом является оставленная на форуме ссылка на конкретный сайт. Стоимость - 1 000 ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗакрыт9 лет назад