Рассылка на адреса @mail.ru

Есть свеже-собранная база из сервиса mail.ru

Кто и главное за сколько сделает рассылку ? Шаблон готов.

пишите цену за:

> 52 000 адресов

>12 000 адресов

От вас надо будет ОБЯЗАТЕЛЬНО подробный отчет. Предоплату в размере 20-50% , возможно только

тем, у кого есть больше 10-и положительных отзывов