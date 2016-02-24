Рассылка на адреса @mail.ru

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Закрыт5 заявок203 просмотра

Есть свеже-собранная база из сервиса mail.ru

Кто и главное за сколько сделает рассылку ? Шаблон готов. 

пишите цену за:

> 52 000 адресов

>12 000 адресов

От вас надо будет ОБЯЗАТЕЛЬНО подробный отчет. Предоплату в размере 20-50% , возможно только

тем, у кого есть больше 10-и положительных отзывов

9 лет назад
krec26
Олег 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров