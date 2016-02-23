Наполнить контентом тематические форумы и порталы.

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Закрыт2 заявки130 просмотров

Наполнить контентом тематические форумы и бесплатные площадки торговли. Контент брать с нашего интернет магазина. В ТЗ собран перечень форумов более или менее соответствующих тематике. Инициатива приветствуется!!! (ТЗ по запросу) Категория - подарки. Домен Kz. Преимущественно г. Алматы и г. Астана. Цель - привлечение трафика на сайт.

9 лет назад
krupsov
Данил 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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