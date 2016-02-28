Занести около 900 позиций на сайт (платформа webasyst)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен39 заявок361 просмотр

Нужно занести около 900 позиций на сайт (платформа webasyst) Контент красивый и интересный - это картины, скучно не будет) параметров не много - категория, цена, артикул, фото (+дополнительные фото если есть) вроде, все

Позиции копировать с другого нашего сайта.

Webasyst
9 лет назад
kicheva
43 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

mmmaks2004
Руслан 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$20
2 дня
Руслан написал обработку, которая помогла по итогу выполнить задачу четко и быстро, некоторые характеристики самостоятельно скорректировал и дополнил, хотя я сначала их не учла. Рекомендую!
Хороший заказчик. Знает, что хочет, и может объяснить.

Заявки фрилансеров

mmmaks2004
Руслан 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад