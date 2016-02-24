Перенос контента

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Завершен18 заявок237 просмотров

Всем привет.

Нужно перенести контент с одного статичного сайта на другой, на CMS Wordpress. Всего около 120 статей.

WordPress
9 лет назад
Briefsu
Андрей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$20
2 дня
Прекрасно всё сделано, только положительные впечатления.
Очень доволен сотрудничеством. Отличный заказчик, все быстро, оперативно.

Заявки фрилансеров

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад

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