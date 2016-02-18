Наполнение сайта уже готовой информацией на английском языке.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт16 заявок220 просмотров

Хорошая возможность получить отзыв от иностранного клиента, проживающего в Австралии. Необходимо добавлять воркшопы на сайт http://www.freeworkshops.com.au/

1 workshop=50 рублей (минимум 30 воркшопов в неделю). У меня уходило минут 10 на добавление 1 воркшопа, при том, что я ну совсем не технарь. Механическая работа, требующая от вас внимательности и исполнительности. Обязательно знание английского языка, хотя бы базовое. Толковых людей ждет рост и более интересная работа (тоже, разумеется, по удаленке). Резюме в свободной форме с контактом кидайте мне на почту [email protected]    

9 лет назад
victoriastan
43 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Подобрать картинки и заголовки для сайта.

    $270

    Есть cайты, в которых можно проходить тесты и ответы размещать в соц.сетях. Пример pollee.org/ или nametests.com/ Для нового аналогичного сайта, нужны такие же тесты. Программисты сделали функционал. Сейчас нужен контент - ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнить ИМ

    $13

    Добрый день. Нужно наполнить ИМ. Описание и картинки по возможности вышлю, тех что нет, придется искать на просторах интернета.  Инструкцию выкладываю сразу, чтобы могли сразу ознакомится с заданием. 1. Вводим адрес админки ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется контент-менеджер для оформления статей. Рерайт, СЕО

    Сайт mosgor-balkon.ru Необходимооформить статьи, информативно, удобно, красиво. Темы статей разбить на блоки, оформить их с минимум графики для удобства поиска и разделения информации. Редактор TinyMCE v3.x Таккак найти всё сразу и вместе очень ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужны фразы Возражений клиентов для разных сфер бизнеса

    Необходимо собрать в интернете список клиентских Возражений для разных бизнесов.  54 возражения на каждую сферу бизнеса. Бизнесов около 20, поэтому нужны 1080 возражений – конкретных фраз, которые говорят клиенты.  ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение магазина товаром

    Вся процедура: скопировать/вставить, подбирать/искать нужно только фото, всего около 150 товаров. Сделана видеоинструкция всей процедуры добавления, магазин работает на опенкарт 2. Внимание!! Указывайте примерную стоимость ваших услуг.

    Opencart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется администратор для спортивного сайта

    Требуется администратор для спортивного сайта Спорт онлайн. В обязанности входит: выставлять плеера для спортивных событий лайв, добавление видеоконтента, cобытий. Работать будите в паре еще с 1 админом, работа постоянная. В вакансии просим примерный бюджет, ...

    Наполнение сайтов110 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки на вордпресс

    $20

    Для сайта на вордпресс  требуется: 1) Перенести на другой домен 2) Добавить фото 3) Исправить проблему  с отображением видео 4) Добавить тексты, закладки 5) Исправить проблему с датами заказа ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Добавление товаров на сайт

    Добрый день, всем! Необходимо добавлять товары на сайт CMS -netcat и самописная Товары будут как единичные так и с различными цветами. Все быстро и ничего трудного. Для начала 20 товаров. ...

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад