Наполнение сайта уже готовой информацией на английском языке.

Хорошая возможность получить отзыв от иностранного клиента, проживающего в Австралии. Необходимо добавлять воркшопы на сайт http://www.freeworkshops.com.au/

1 workshop=50 рублей (минимум 30 воркшопов в неделю). У меня уходило минут 10 на добавление 1 воркшопа, при том, что я ну совсем не технарь. Механическая работа, требующая от вас внимательности и исполнительности. Обязательно знание английского языка, хотя бы базовое. Толковых людей ждет рост и более интересная работа (тоже, разумеется, по удаленке). Резюме в свободной форме с контактом кидайте мне на почту [email protected]