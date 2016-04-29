Требуется контент-менеджер для оформления статей. Рерайт, СЕО

Сайт mosgor-balkon.ru Необходимооформить статьи, информативно, удобно, красиво. Темы статей разбить на блоки,

оформить их с минимум графики для удобства поиска и разделения информации. Редактор TinyMCE v3.x

Таккак найти всё сразу и вместе очень сложно, или очень дорого, то рассматриваю и

отдельно только работу контент-менеджера. Пишите обязательно свою цену за эту услугу отдельно от другой работы, например за страницу или весь сайт.

В идеале нужен комплекс услуг, СЕОначиная от проведения аудита-анализа, СЯ, h1-h3,4, титлыи т.д. ТЗ для копирайта статей, затем копирайт и непосредственно работа контент-менеджера

по оформлению страниц.

Оплата электронные деньги, яндекс деньги рубли.