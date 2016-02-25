Необходимо подготовить 200 тематических постов Один пост состоит из текста, видео или одной фотографии (нескольких фотографий, если логичность поста этого требует) Посты должны делится на категории: Рекламный (30 постов) ...
Размещение объявления на 150 площадках
День добрый. Мой лендинг Investbp.ru.
Необходимо разместить объявление на 150 площадках , досках объявлений.
Прошу также прислать мне ссылки на объявления
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Заявки фрилансеров
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