Контент-менеджер ИМ. Парфюмерия

Нужна девушка, контент-менеджер, которой интересна тема парфюмерии.

Необходимо размещать в интернет-магазин товарные позиции по парфюмерии:

- Наименование

- Бренд

- Найти и загрузить картинки

- Указать группу ароматов (ориентир на веб-источники)

- Тип аромата (ориентир на веб-источники)

- Ноты: верхние, средние, шлейфовые

- год

- страна производитель

- дополнительные параметры (повод, образ) ориентир на отзывы

- Описание аромата (перевод-рерайт с англоязычного источника, небольшой текст 250-300 символов)

Перед началом работы, исполнителю все расскажу - где, с каких источников брать информацию. Как работать с сайтом.

В заявке укажите цену за обработку-добавление 1 товарной позиции. Ориентировочно - 100 руб за 1 позицию. Объем работы на 50-100 позиций.