Здравствуйте! СРАЗУ СКАЖЕМ, ЧТО ЦЕНА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ОЧ. ХОРОШАЯ, НО УЖЕ БРАЛИСЬ 8 ЧЕЛОВЕК НЕ СМОГЛИ ВЫПОЛНИТЬ!!! ПОЭТОМУ УВЕЛИЧИЛИ ЦЕНУ И ПРЕДЛАГАЕМ ВЗЯТЬ РАБОТУ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛАМ. ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ ЗА ПЛЕЧАМИ БЫЛО ...
Наполнение сайта: заполнить тесты вопросами
Установлен плагин тестов quiz на вопрдпресс.
Требуется наполнение сайта. Тесты представлены на сайте http://rutester.ru
Навыков программирования не требуется.
Заявки фрилансеров
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