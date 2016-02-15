Наполнение сайта: заполнить тесты вопросами

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Закрыт15 заявок217 просмотров

Установлен плагин тестов quiz на вопрдпресс.

Требуется наполнение сайта. Тесты представлены на сайте http://rutester.ru

Навыков программирования не требуется.

9 лет назад
DeGe
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров