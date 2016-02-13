Наполнение интернет магазина имеющимся контентом

Имеется интернет магазин с заполненной номенклатурой. Необходимо добавить к товарам фото, описания и харакеристики.

Фото отснятыи подготовлены, названия файлов никак не связаны с номенклатурой, потребуется идентифицировать визуально.

Описания есть в отдельном файле и привязаны к кодам поставщика насайте.

Характеристики указаны в описаниях, необходимо прописать их в соответствующие поля.

Сайт имеет возможность импорта/экспорта через Excel, что может существенно сократить время на обработку данных, если вы разбираетесь в формулах типа ВПР (VLOOKUP)