Копировать новости ( с фото ) и добавлять на сайт - 100 новостей Wordpress админка Записи - добавить новую Добавить медиафайл - отцентрировать как надо ( фотки сохраняем с сайта донора ...
Наполнение интернет магазина имеющимся контентом
Имеется интернет магазин с заполненной номенклатурой. Необходимо добавить к товарам фото, описания и харакеристики.
Фото отснятыи подготовлены, названия файлов никак не связаны с номенклатурой, потребуется идентифицировать визуально.
Описания есть в отдельном файле и привязаны к кодам поставщика насайте.
Характеристики указаны в описаниях, необходимо прописать их в соответствующие поля.
Сайт имеет возможность импорта/экспорта через Excel, что может существенно сократить время на обработку данных, если вы разбираетесь в формулах типа ВПР (VLOOKUP)
Заявки фрилансеров
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