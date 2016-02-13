Наполнение сайта женской тематики (значение имен)

Здравствуйте. Нужен автор (предпочтительно девушка) на постоянку в ближайшей перспективе, на 2-4 месяца думаю точно (план около 300 статей по 3-7к символов).

Пока только написание статей (35 рублей за 1к без пробелов), если все будет хорошо, то рассмотрим вариант вместе с публикацией за большую оплату.

Рассмотрю все предложения. Вот сайт для публикаций - http://missnames.ru/

Во вложении образец ТЗ.