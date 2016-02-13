Надо найти домен

Нужен разместить информацию на сайт,в виде текста ,картинок ,также адаптация под моб. версию .Просьба не беспокоить тех,кто соглашается,а потом отвечает по 2 дня,тех у кого много проектов и потом не успевают ничего.Короче ищем адекватного ,всегда ...