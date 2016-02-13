Нужно разместить обзор браузерной игры на различныхплощадках в интернете. Площадки подбираете сами (игровые форумы, рейтинги и тд) Обзор предоставляем мы. Он состоит из текста (около 5000 символов),картинок и ...
Надо найти домен
Задание очень простой но не хочу тратить на него своё время. Задача след. надо найти домен от умирающего либо вымерено интернет магазина.
Заявки фрилансеров
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