Копировать новости ( с фото ) и добавлять на сайт - 100 новостей

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Закрыт44 заявки506 просмотров

Копировать новости ( с фото ) и добавлять на сайт - 100 новостей

Wordpress админка

Записи - добавить новую

Добавить медиафайл - отцентрировать как надо ( фотки сохраняем с сайта

донора при помощи скриншотера и добавляем в сайт).

Справа внизу формы добавления новости - миниатюра записи - создать

миниатюру.

WordPress
9 лет назад
haubau
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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