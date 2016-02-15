Наполнение киносайта на DLE

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки251 просмотр

Здравствуйте, несложная работа, требующая только внимательности и аккуратности.

Нужно наполнить описания фильмов, копипастить. Заполняются

-название+год

-категория (жанр из кинопоиска)

-изображение обложки загружается на наш сервер и вставляется в полную новость

-краткое описание (3-4 предложения с начала полного описания)

-полное описание (из ворд файла)

Доп.поля: год, длительность, страна, режиссер, актеры (находите фильм в кинопоиске и копируете оттуда)

Ключевые слова для облака тегов: указывается год выпуска фильма.

Для лучшего ориентирования есть заполненная новость, как пример.

Фильмов 80 штук. За один заполненный фильм- 5 руб. Оплата только Яндекс Деньги.

DLE
9 лет назад
senutaka
Виталий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Megen
Елена 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад
$5
1 день
Профессиональный и аккуратный исполнитель. Все сделано по ТЗ, высокая скорость работы, сделала раньше срока. Спасибо!
Виталий - очень приятный в общении, вежливый и порядочный заказчик. Спасибо, надеюсь на продолжение сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Megen
Елена 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад