Наполнение киносайта на DLE

Здравствуйте, несложная работа, требующая только внимательности и аккуратности.

Нужно наполнить описания фильмов, копипастить. Заполняются

-название+год

-категория (жанр из кинопоиска)

-изображение обложки загружается на наш сервер и вставляется в полную новость

-краткое описание (3-4 предложения с начала полного описания)

-полное описание (из ворд файла)

Доп.поля: год, длительность, страна, режиссер, актеры (находите фильм в кинопоиске и копируете оттуда)

Ключевые слова для облака тегов: указывается год выпуска фильма.

Для лучшего ориентирования есть заполненная новость, как пример.

Фильмов 80 штук. За один заполненный фильм- 5 руб. Оплата только Яндекс Деньги.