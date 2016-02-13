Разместить вакансию на 50 сайтах

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Закрыт7 заявок173 просмотра

Необходимо разместить вакансию о поиске сотрудника на 50 бесплатных сайтах в 50 городах РФ.  

1 вакансия – 1 город. Список городов предоставлю. Размещаться нужно будет на сайте, который первый по списку в поисковой выдаче по запросу "Работа в ..." 

Пожалуйста, укажите стоимость ваших услуг.

9 лет назад
PetroHolding
Денис 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров