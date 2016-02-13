Нужно разместить обзор браузерной игры на различныхплощадках в интернете. Площадки подбираете сами (игровые форумы, рейтинги и тд) Обзор предоставляем мы. Он состоит из текста (около 5000 символов),картинок и ...
Разместить вакансию на 50 сайтах
Необходимо разместить вакансию о поиске сотрудника на 50 бесплатных сайтах в 50 городах РФ.
1 вакансия – 1 город. Список городов предоставлю. Размещаться нужно будет на сайте, который первый по списку в поисковой выдаче по запросу "Работа в ..."
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