PetroHolding

Необходимо настроить сквозную аналитику в Google Analytics. Цель – получения в разрезе информации о каждом рекламном канале, вплоть до ключевого слова в контекстной рекламе. Нужно связать CRM, коллтрекинг, данные из яндекс.директ, Google Adwords, 1C. Обязателен опыт таких настроек ...
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо разместить вакансию о поиске сотрудника на 50 бесплатных сайтах в 50 городах РФ. 1 вакансия – 1 город. Список городов предоставлю. Размещаться нужно будет на сайте, который первый по списку в поисковой выдаче по запросу ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо настроить рекламу в Яндекс.Директ и Google AdWords на 5000 ключевых слов. Потребуется ведение кампаний.Контекстная реклама15 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Ищу исполнителя для продвижения проекта в социальных сетях. Обязательно: подтвержденный опыт успешных проектов. Для оперативного общения, оставляйте свой скайп.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо настроить рекламную кампанию в Яндекс.Директ и Google Adwords не менее чем на 5000 ключевых слов. Детали: - обязательное создание MindMap-карты; - опыт от 1 года; - наличие кейсов; - опыт ведения и аналитики кампаний.Контекстная реклама9 заявокЗакрыт8 лет назад