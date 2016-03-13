Настроить сквозную аналитику в Google Analytics

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Закрыт2 заявки124 просмотра

Необходимо настроить сквозную аналитику в Google Analytics. 

Цель – получения в разрезе информации о каждом рекламном канале, вплоть до ключевого слова в контекстной рекламе.

Нужно связать CRM, коллтрекинг, данные из яндекс.директ, Google Adwords, 1C. 

Обязателен опыт таких настроек (и возможность его подтвердить). 

Пожалуйста, указывайте бюджет за работу.  

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Google Ads
9 лет назад
PetroHolding
Денис 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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