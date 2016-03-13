Необходимо описать реализацию доп. ссылок для веб-сайта (микропазметка) и помощ в реализации. Сайт и что именно хотим видеть в личной переписке предоставлю. http://prntscr.com/aerkdy Пишите!
Настроить сквозную аналитику в Google Analytics
Необходимо настроить сквозную аналитику в Google Analytics.
Цель – получения в разрезе информации о каждом рекламном канале, вплоть до ключевого слова в контекстной рекламе.
Нужно связать CRM, коллтрекинг, данные из яндекс.директ, Google Adwords, 1C.
Обязателен опыт таких настроек (и возможность его подтвердить).
Пожалуйста, указывайте бюджет за работу.
Для оперативности общения, можете сразу добавляться в скайп
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Всем привет! Нужен человек, который знает SEO и умеет применять его на практике. Нужно будет продвигать несколько сайтов по коммерческим запросам в регионе Беларусь. Оплата договорная. Наличие уже продвинутых сайтов - обязательно! ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Есть сайт питомника кошек http://xpride.ru/index.php, который живет сам по себе. Хотелось бы его подтолкнуть к жизни. Сама в этом деле профан.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Требуется раскрутка и продвижение сайта по грузоперевозкам на постоянной основе, Москва и Московская область.Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт9 лет назад
На данный момент существующий сайт. Автосервис переезжает в новое место и меняет ассортимент услуг. Теперь они будут заниматься автомобилями Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper - ремонт и запчасти. Новый домен (зарегистрирован неделю назад) ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется вебмастер-партнер по заграничному трафику $ Мы крупная компания ищем вебмастеров для долгосрочного сотрудничества на взаимовыгодных условиях. На данный момент расширяемся и выпускаем новую линейку товара для Европы, США, Австралии, Новой Зеландии, Гонконга и ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $7
Сделать микроразметку на блоге 1. Проанализировать сайт в сервисах проверки микроразметки Yandex и Google 2. Если есть микроформаты hCard, hAtom, vcard и др. то ее необходимо убрать 3. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужны заявки на лендинг по продвижению сайтов. Оплата от 10.000 рублей за успешную сделку (50%) либо 50+ рублей за качественный лид. Жду Ваших предложений. Чтобы я мог отсеить автоотклики, в заявке ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется специалист вывода сайта из под ручных санкций google или фильтров.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется грамотный СЕО-продвиженец. Тема - коучинг бизнес-консультирование. Ключевые слова есть. От вас: стоимость (ориентировочный ежемесячной бюджет), сроки, открытость процесса, СЕО-подготовка (отдельно стоимость).Поисковые системы (SEO)28 заявокЗакрыт9 лет назад