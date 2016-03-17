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Микроразметка
Сделать микроразметку на блоге
1. Проанализировать сайт в сервисах проверки микроразметки Yandex и Google
2. Если есть микроформаты hCard, hAtom, vcard и др. то ее необходимо убрать
3. Встраиваем микроразметку schema.org
Главная (index.php)
itemscope itemtype="schema.org/BlogPosting"
itemprop="url"
itemprop="headline"
itemprop="author"
itemprop="description"
itemprop="datePublished" или datetime=""
itemprop="articleSection"
Пост (single.php)
itemscope itemtype="schema.org/Article"
itemprop="headline"
itemprop="text"
itemprop="datePublished"
itemprop="author"
itemprop="articleSection"
Комментарии (functions.php)
itemprop="comment" itemscope itemtype="schema.org/Comment"
itemprop="creator"
itemprop="text"
itemprop="datePublished"
Страница (page.php)
itemscope itemtype="schema.org/Article"
itemprop="headline"
itemprop="text"
4. Выполнить повторный анализ микроразметки в сервисах Yandex и Google.
4a. Если предупреждений и ошибок нет – ок
4b. Если предупреждения и ошибки есть – исправляем
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