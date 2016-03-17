Микроразметка

$7
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Завершен1 заявка142 просмотра

Сделать микроразметку на блоге 

1. Проанализировать сайт в сервисах проверки микроразметки Yandex и Google 

2. Если есть микроформаты hCard, hAtom, vcard и др. то ее необходимо убрать 

3. Встраиваем микроразметку schema.org 

  Главная (index.php) 

    itemscope itemtype="schema.org/BlogPosting

      itemprop="url" 

      itemprop="headline" 

      itemprop="author" 

      itemprop="description" 

      itemprop="datePublished" или datetime="" 

      itemprop="articleSection" 

  Пост (single.php) 

    itemscope itemtype="schema.org/Article

      itemprop="headline" 

      itemprop="text" 

      itemprop="datePublished" 

      itemprop="author" 

      itemprop="articleSection" 

  Комментарии (functions.php) 

    itemprop="comment" itemscope itemtype="schema.org/Comment

      itemprop="creator" 

      itemprop="text" 

      itemprop="datePublished" 

  Страница (page.php) 

    itemscope itemtype="schema.org/Article

      itemprop="headline" 

      itemprop="text" 

4. Выполнить повторный анализ микроразметки в сервисах Yandex и Google.  

  4a. Если предупреждений и ошибок нет – ок 

  4b. Если предупреждения и ошибки есть – исправляем

9 лет назад
iwan16
Иван 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Security2431
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$7
1 день
В первый раз работал С Артемом. Доволен на все 100%: качественно и точно в срок. Буду и в дальнейшем обращаться к данному исполнителю. Рекомендую всем!
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Заявки фрилансеров

Security2431
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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