Сайт-магазин агротехники

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Закрыт21 заявка168 просмотров

Срочно требуется специалист в с сфере SEO для сайта агротехники

Требования: осведомленность с сфере сео и контекстной рекламы

1) Закупка качественной ссылочной массы

2) Прописать мета-теги

3) Настройка контекстной рекламы

4) Создание и продвижение групп в соцсетях

Регион продвижения Украина

9 лет назад
artemiy_mak
44 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров